Published: 09 May 2023 5 PM Updated: 09 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆன்லைன் டாக்டர் - குறுங்கதை | My Vikatan

'சுருக்கமாச் சொல்றத மெகா சீரியல் மாதிரி இழுக்கற. சரி, ப்ரீஸ்க்ரிப்சன் வாட்ஸப்பில் அனுப்பறேன். அப்புறம், டிவிலே யாரோ 'இங்கிலிஷ் மருந்துலே நெறைய பக்கவிளைவு இருக்கு, கான்சர் எல்லாம் வர சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றத வச்சி மருந்தை அரைகுறையாய் நிறுத்திடாதிங்க. சரியா?.’

News Representational Image