தேக ஆரோக்கியத்தை பிரதிபலிக்கும் நகம்; நோய்களுக்கான அறிகுறிகளை அறியலாம் இப்படி!

அழகை மட்டுமல்ல, உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சொல்லும் நகத்தைப் பராமரிப்பது எப்படி, எந்த நகத்தில் எந்த அடையாளம் இருந்தால், அது எந்த நோயின் அறிகுறி என அறியலாம். நகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் நோய் அறிகுறிகள் சிலவற்றையும் பார்ப்போம்...

