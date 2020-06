கொரோனாவைப் போலவே உலகை அச்சுறுத்தும் பிறழ்தகவல் பெருந்தொற்று! - அபாய எச்சரிக்கை #Infodemic

நம் நாட்டில், `The Bureau of Police Research and Development (BPRD) எனும் காவல் துறையின் சிறப்பு ஆய்வுப் பிரிவு, காவல்துறையினர் இந்தப் போலித் தகவல்களை எப்படி கண்டறிவது என்பது குறித்து விளக்கமான கையேடு வெளியிட்டுருக்கிறது. தனிநபர் நலனுக்கு எதிரானதாக மட்டும் இல்லாமல் இன, மத, சாதிய, மொழி பாகுபாடுகளை உருவாக்குபவையாகவும் போலித் தகவல்கள் இருக்கின்றன. வன்முறையைத் தூண்டும் இத்தகைய சில செய்திகள், காவல் துறையினருக்குப் பெரும் சவாலாக இருக்கின்றன.