நூறு நாள் வேலை: தேனீக்கள் கொட்டியதால், திண்டிவனத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

நூறுநாள் வேலையின்போது, தேனீக்கள் கொட்டியதால் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

News மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மக்கள்

