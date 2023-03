Published: 12 Mar 2023 9 AM Updated: 12 Mar 2023 9 AM

தூத்துக்குடி: அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் சுகாதாரச் சீர்கேடு! - கவனிப்பார்களா அதிகாரிகள்?

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகம் சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருப்பதாக மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

