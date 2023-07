Published: 31 Jul 2023 11 AM Updated: 31 Jul 2023 11 AM

ஆகஸ்ட் 1 முதல் மருந்து அட்டைகளில் QR code, போலிகளை களைய அரசு நடவடிக்கை; எந்தெந்த மருந்துகளுக்கு?

போலி மருந்தின் விற்பனையைக் குறைக்கவும், நல்ல தரமான மருந்துகள் மக்களைச் சென்றடைவதற்கும் இந்த நடைமுறை வழிவகுக்கிறது. இதனால் நுகர்வோர் வாங்கும் பொருட்களின் முழு விவரங்களையும் கண்டறிய முடியும்.

