RT-PCR சோதனையைவிட துல்லியமாக கோவிட் தொற்றைக் கண்டறியும் மோப்ப நாய்கள்; ஆய்வு சொல்லும் தகவல் என்ன?!

10.5 ஒலிம்பிக் அளவிலான நீச்சல் குளத்தில், ஒரு துளி துர்நாற்றம் வீசும் பொருளைக்கூட நாய்களால் மோப்ப சக்தியின் மூலம் கண்டறிய முடியுமாம்.

News நாய் (சித்தரிப்பு படம்) ( Pixabay )