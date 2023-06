Published: Just Now Updated: Just Now

ஸ்மார்ட்போன் மூலம் ரத்த அழுத்தத்தை அறியலாம் - ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்வதென்ன?!

ஸ்மார்ட் போன்களில் கேமரா ஃப்ளாஷை பயன்படுத்தி ரத்த அழுத்தத்தைக் கண்டறியும் புதிய கருவியை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

News smartphone ( Pixabay )