Published: 02 Jun 2023 7 AM Updated: 02 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

இளவயது மாரடைப்பு: `உட்கார்ந்தே இருப்பதே பல நோய்களுக்குக் காரணம்'- தீர்வைச் சொல்லும் மருத்துவர்

ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பதாலும், உடலுக்குக் கெடுதியான உணவுகளை உட்கொள்வதாலும் தேவையற்ற கொழுப்புகள் உடலிலேயே தங்கிவிடுகின்றன. இதனால் ஒபிசிட்டி போன்ற கடுமையான பாதிப்புகள் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்படுகிறது.

