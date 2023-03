Published: Just Now Updated: Just Now

ஹெச்.ஐ.வி பாதிப்பிலிருந்து குணப்படுத்தப்பட்ட பெண்; ஸ்டெம் செல் மூலம் புதிய சிகிச்சை!

இது குறித்த மருத்துவ அறிக்கை `Journal Cell’ என்ற இதழில் வெளியாகி உள்ளது. அதில், `2017-ம் ஆண்டிலிருந்து இப்பெண் ஹெச்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார். மருந்துகளும் உட்கொள்ளவில்லை’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News ஹெச்.ஐ.வி ( pixabay )