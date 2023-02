Published: 25 Feb 2023 7 AM Updated: 25 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

நோய் அறிகுறிகளை உணர்த்தும் வாய்...| வாய் சுகாதாரம் - 8

வாய் சுகாதாரம் குறித்து அறிவியல்ரீதியான தெளிவை ஏற்படுத்தி, பொதுவாக நமக்குள் எழும் கேள்விகளுக்கு விடை காண்பதே இத்தொடரின் நோக்கம். இந்த வாரம், உடலில் நோய் இருப்பின், அதனை வாய் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.

