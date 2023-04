Published: Just Now Updated: Just Now

ராணிப்பேட்டை: மாத்திரையை மாற்றிக்கொடுத்த செவிலியர்; கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த அதிர்ச்சி!

கர்ப்பிணிக்கு மாத்திரையை மாற்றிக்கொடுத்த கொடுத்த ஆரம்ப சுகாதார நிலைய செவிலியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணி ஜெயப்பிரியா