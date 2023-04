குழந்தைக்கு பாலாடையில் பால் கொடுக்கறீங்களா? இதை கவனியுங்க...| பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 16

Published: 12 Apr 2023 11 AM Updated: 12 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பவுடர் பால் கலக்கும்போது, தவறுதலாக நோய்க்கிருமி சென்றுவிட்டால், குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கு முதல் பல்வேறு தீவிரமான நோய்கள் ஏற்படலாம்.

News பாலாடை