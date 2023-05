Published: 17 May 2023 4 PM Updated: 17 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

வேலூர்: மூளைச்சாவடைந்த இளைஞர்... உடல் உறுப்புகள் தானத்தால் பலருக்கு வாழ்வு!

மூளைச்சாவு அடைந்த நிலையில், பிரசாந்தின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்து மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாகி, பலருக்கு வாழ்வளித்துள்ள குடும்பத்தினரின் செயலைப் பலரும் நெகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டி வருகின்றனர்.