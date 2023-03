Published: 23 Mar 2023 11 AM Updated: 23 Mar 2023 11 AM

`புகைப்பதால் ஆண்டுதோறும் 8 மில்லியன் இறப்புகள்’ - WHO அறிக்கை வெளியீடு

புகைபிடிப்பதால் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் 8 மில்லியன் மக்கள் உயிரிழப்பதாக உலக சுகாதார மையம் புள்ளிவிவரம் வெளியிட்டுள்ளது.

