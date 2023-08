Published: 15 Aug 2023 10 AM Updated: 15 Aug 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசிகள்.. தவிர்ப்பதும், தாமதிப்பதும் சரியா? சந்தேகங்களும் தீர்வும்!

தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதில் சிலருக்கு இன்னமும் தயக்கம் உள்ளது. தடுப்பூசி செலுத்துவதால் குழந்தைக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுமா, இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் இருக்கும்போது தடுப்பூசி ஏன் செலுத்த வேண்டும் என்பது போன்ற சந்தேகங்கள் உள்ளன.

News தடுப்பூசி | மாதிரிப்படம்