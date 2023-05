Published: 06 May 2023 2 PM Updated: 06 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

செயற்கை முறை கருத்தரிப்புக்கு வயது வரம்பை நீக்கக் கோரிய வழக்கு: பிரச்னைகளைப் பட்டியலிடும் மருத்துவர்

வயதான பெண்களுக்கு செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் பிறக்கும் குழந்தைக்கு, சிந்திக்கும் திறனில் குறைபாடு இருக்கலாம். வேறு சில உடல் பிரச்னையும் ஏற்படலாம்.

Share