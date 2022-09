Published: 03 Sep 2022 3 PM Updated: 03 Sep 2022 3 PM `Life-ல என்ன நடந்தாலும் இந்த 4 Exercise கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன்' - Mamathi Chari's Fitness Secrets பிரியங்கா.ப ஆர்.வைதேகி

Here in this video actress and vj mamathi chari's shares her anti ageing secrets. she tells us her diet, skin care and fitness routine with us.