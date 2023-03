Published: Just Now Updated: Just Now

நாடாளுமன்றத்துக்கு பாடகி போல உடை, விக், அலங்காரத்துடன் வந்த எம்.பி, குவியும் பாராட்டு; காரணம் என்ன?

அமெரிக்காவில் பிறந்த சுவிஸ் பாடகியான டினா டர்னர், நடனம், நடிப்பு எனப் பன்முகத் திறமை கொண்டவர். இவரைப் போல உடையணிந்து, விக் வைத்து சூசன் லே நாடாளுமன்றத்திற்குச் சென்றிருக்கிறார்.