நிமோனியா, புற்றுநோய்.. தாய்ப்பாலால் தாய், சேய்க்குத் தவிர்க்கப்படும் நோய்கள்! | #BreastFeedingWeek

இந்தியாவில் போதுமான அளவு தாய்ப்பால் குழந்தைகளைச் சென்றடைவதில்லை. இதனால், தவிர்க்க முடிகிற பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு குழந்தைகள் இறக்கின்றனர். குறிப்பாக வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் நிமோனியா போன்றவற்றால் அதிக இழப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன.