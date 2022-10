Published: 07 Oct 2022 8 AM Updated: 07 Oct 2022 8 AM படி ஏறி இறங்கினா கரு கலையுமா? - Jayashree Explains Pre Pregnancy Myths | Conception பிரியங்கா.ப

Here in this video, Founder of uyirmei andLactation Consultant Jayashree talks about pre conception myths in our society. she tells athe real facts and importance of pre conception period while having a baby.