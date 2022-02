Published: 04 Feb 2022 7 AM Updated: 04 Feb 2022 7 AM 90% பெண்களுக்கு Normal Delivery ஆக வாய்ப்பு இருக்கு; ஆனால்..? | Dr Gowri Meena Explains பிரியங்கா.ப +

In this video, Gowri Meena Gynaecologist from women`s choice clinic gives few tips on how to achieve normal delivery by simple lifestyle changes, when one should opt for c-section etc.