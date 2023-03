Published: 31 Mar 2023 7 AM Updated: 31 Mar 2023 7 AM

முகத்தில் மாற்றம், தாடி, மீசையுடன் வாழும் பெண்; விவாகரத்துக்குப் பின் புதுவாழ்வு!

தாடி, மீசையுடன் ஆடவர் போல் தலையில் டர்பனும் கட்டிக்கொண்டுள்ளார் கவுர். இதனால் பஞ்சாப் ஆடவர் போல் மாறிவிட்டார். அவரை பார்க்கும் அனைவரும் அவர் ஆண் என்றே நினைக்கின்றனர். எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஆன்மிகம், விவசாயம் என்று தனது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டுள்ளார் கவுர்.