கரூர்: வளரிளம் பெண்களுக்கு `உதிரம் உயர்த்துவோம்' திட்டம்; தேசிய அளவில் ஒரு முன்னோடி முயற்சி!

தேசிய அளவில் கரூர் மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக `உதிரம் உயர்த்துவோம்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ், வளரிளம் பெண்களுக்கு ரத்த சோகை பாதிப்பை கண்டறியும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, தேவைப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, திட்டம் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.