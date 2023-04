Published: 07 Apr 2023 11 AM Updated: 07 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

குடிநீரில் லித்தியம், கருவிலுள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் ஆபத்தை ஏற்படுத்துமா... ஆய்வு சொல்வதென்ன?

``எதிர்காலத்தில் லித்தியம் பேட்டரிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்து நிலத்தில் வீசப்படும்போது, இது நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்தி லித்தியம் அளவை நிலத்தடி நீரில் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு..."

health குழாய் நீர்! ( Pixabay )