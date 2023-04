Published: Just Now Updated: Just Now

`இனி வெள்ளைநிற ஷார்ட்ஸ் இல்லை' - மாதவிடாய் கசிவால் கவலைப்பட்ட கால்பந்து வீராங்கனைகள் வரவேற்பு!

இங்கிலாந்து மற்றும் நைக் நிறுவனத்தோடு பார்ட்னர்களாக இருக்கும் பெரும்பாலான நாடுகளுக்கு புதிய சீருடைகளில் வெள்ளை நிற ஷார்ட்ஸ் இல்லை.

health நியூசிலாந்தின் மகளிர் தேசிய கால்பந்து அணி ( Social Media )