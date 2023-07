Published: Just Now Updated: Just Now

மதுரை: ஆதரவற்ற 127 மகளிருக்கு இலவச ஆட்டோ; ரோட்டரி முதல் பெண் ஆளுநர் அறிவிப்பு!

``ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு ஆட்டோ ஓட்ட கற்றுக்கொடுத்து, டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெற்றுக்கொடுத்து, இ-ஆட்டோ வழங்கி, பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்களை சவாரி ஏற்றிச்செல்ல ஏற்பாடு செய்து அவர்களின் வருமானத்தையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்துவோம்.’’