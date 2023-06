Published: 21 Jun 2023 11 AM Updated: 21 Jun 2023 11 AM

கர்ப்பம் அறிய உமிழ்நீர் பரிசோதனை...இங்கிலாந்தில் அறிமுகம்; எப்படிப் பயன்படுத்த வேண்டும் தெரியுமா?!

கர்ப்பத்தை உறுதி செய்யும் இந்த கிட்டில் இருக்கும் குச்சியின் நுனியை, தெர்மாமீட்டரை வாயில் வைப்பது போன்று வைக்க வேண்டும். இது உமிழ்நீரைச் சேகரிக்கும்.