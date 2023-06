Published: 17 Jun 2023 8 AM Updated: 17 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

மாதவிடாய் நாள்களில் காபி அருந்தக் கூடாதா? எந்த உணவுகள் உகந்தவை? - மருத்துவர் விளக்கம்

சில பெண்கள், மாதவிடாய் நாள்களில் மனஅழுத்தம் மற்றும் வலிக்கு நிவாரணமாக டீ, காபியை அதிகம் நாடுவர். ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த தேவை மாறுபட்டிருக்கும். ஆனால், அது நல்லதா? மாதவிடாய் நாள்களில் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்னென்ன?