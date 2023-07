Published: 10 Jul 2023 4 PM Updated: 10 Jul 2023 4 PM இந்த 3 விஷயம் Proper-ஆ இருந்தா Vagina Healthy-ஆ இருக்கும்! - Naturopathy Dr Janani | White Discharge ப.பிரியங்கா

Here In this Video naturopathy Dr Janani talks about the different types of vaginal discharge and their significance. Janani also discusses the role of food in regulating vaginal discharge and shares 3 effective yoga asanas specifically targeted to promote a healthy balance.