Published: 08 Jul 2023 8 AM Updated: 08 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

மலைவாழ் பெண்களின் ஊட்டச்சத்தை அதிகரிக்கும் காட்டு உணவுகள்... ஆய்வில் தகவல்!

ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பச்சைக் காய்கறிகளை சாப்பிடுபவர்களை விட , காட்டுப்பகுதி உணவில் அதிகமாக ஊட்டச்சத்து இருப்பதாகக் கூறும் ஆய்வு, மலைவாழ் பெண்களிடம் ஊட்டச்சத்தானது 9% முதல் 13% வரை அதிகமாக காணப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.