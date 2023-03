Published: Just Now Updated: Just Now

கணவருடன் போட்டி, 70 கிலோ ஜேசிபி டயரை 8 முறை அசால்ட்டாகத் தூக்கிப்போட்ட அஜிலா!

``எங்களுக்கு 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். கணவர் என்னை உடற்பயிற்சி செய்யும்படி தூண்டினார். மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பெண்களிடம் ஃபிட்னெஸ் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக 70 கிலோ எடை கொண்ட ஜேசிபி டயரை எட்டு முறை தூக்கி மறித்துப்போட்டேன்!” - அஜிலா