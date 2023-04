Published: Just Now Updated: Just Now

பிறப்புறுப்பில் செய்த வாக்ஸிங், சருமம் உரிந்து, காயம்; இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம்!

வாக்ஸிங் செய்கையில், வாக்ஸ் அதிக சூடாக இருப்பதாகவும், வாக்ஸ் செய்யப்பட்ட இடத்தில் எரிவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

health spa

