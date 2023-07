Published: 06 Jul 2023 11 AM Updated: 06 Jul 2023 11 AM

ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்... பிரசவ அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட நாய்; நெகிழ்ச்சி கதை!

கடைகளுக்கோ, மருத்துவரைச் சந்திக்கவோ கூட நான் மாதக்கணக்கில் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லமாட்டேன். பெல் எனக்குப் பல வழிகளில் உதவும். நான் அதிக பதற்றமடையும் போது, அருகில் உள்ள எக்ஸிட் வழிக்கு வழிநடத்திச் செல்லும்.

