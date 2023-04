Published: 07 Apr 2023 10 AM Updated: 07 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பாம்புக்கடி, மூளைச்சாவடைந்ததாக மருத்துவமனைகள் கைவிரிப்பு; இளைஞரை காப்பாற்றிய மருத்துவரின் விளக்கம்!

கட்டு விரியன் பாம்பு கடித்து மூளைச்சாவடைந்ததாக மருத்துவமனைகளால் கைவிடப்பட்ட இளைஞர் உயிர்பிழைத்த சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவருக்கு சிகிச்சையளித்து உயிரை மீட்ட மருத்துவர் செந்தில்குமரன், அது பற்றி விரிவாக விளக்குகிறார்.

News பாம்புக் கடி சிகிச்சை