Published: 03 May 2023 6 PM Updated: 03 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கலைக் கண்காட்சியில் இருந்த வாழைப்பழம்; பசியில் சாப்பிட்ட மாணவர் - என்ன நடந்தது?

இதற்கு முன்பு, 2019-ம் ஆண்டிலும் இதுபோன்ற கலைப்படைப்பை ரூ. 98 லட்சத்துக்கு விற்ற பின்பு, டேவிட் என்பவர் அதனை சுவரில் இருந்து இழுத்து சேதப்படுத்த முயற்சி செய்துள்ளார்.

Humour and Satire காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த வாழைப்பழம் ( Leeum Museum of Art | Instagram )

Share