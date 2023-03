Published: Just Now Updated: Just Now

ஒருவாரம் பனியில் சிக்கிய 81 வயது முதியவர்... இனிப்பு, ரஸ்க், ஐஸ் உண்டு தப்பிய அதிசயம்!

கடுமையான காலநிலை காரணமாக ஆறு நாள்களுக்குப் பின்னரே வான்வழி தேடுதல் மூலமாக மீட்புப் பணி வீரர்களால் அவரை மீட்க முடிந்தது.

Humour and Satire ஜெர்ரி ஜோரெட் - பனியில் சிக்கிய கார்! ( @Inyo County Sheriff's Office )