`சிறந்த நண்பர்களாக இருப்போம்' - கணவரோடு சேர்ந்து விவாகரத்துக்குப் பதிவுசெய்த ஃபின்லாந்து பிரதமர்!

``19 வருடங்கள் ஒன்றாக இருந்ததற்கும், எங்கள் அன்பு மகளுக்கும் நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். நாங்கள் சிறந்த நண்பர்களாக இருப்போம்" - சன்னா மரின்