என்ன வாழ்க்கைடா? உலகம் சுற்ற ரூ. 17 லட்சம் செலவு செய்த நபர்; அவரை விட்டுக் கிளம்பிச்சென்ற கப்பல்!

``கப்பலுக்குத் திரும்ப வேண்டும் என நான் கூறிய போது, செவிலியர்கள் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறினர். அப்போது என் மீது எந்தத் தவறும் இல்லாமல் நான் மருத்துவமனை படுக்கையில் மாட்டிக்கொண்டேன்..."

Humour and Satire கப்பல்! ( Pixabay )

