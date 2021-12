முதுமை எப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது? | முதுமை எனும் பூங்காற்று #MyVikatan

முதுமை எப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது?

இதற்கு பதில் காண்பது சற்று கடினம். குழந்தைப் பருவம், இளமைப் பருவம் முதலானவையைப் போல் முதுமையும் ஒரு பருவம்தான். ஆனால், ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் அது எப்பொழுது குறுக்கிடுகிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாது என்றாலும் முதுமைப் பருவத்தின் ஆரம்ப நிலையை நிர்ணயிக்க வேண்டிய ஒரு காட்டாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒருவருடைய வயதை வைத்து அவர் முதியவரா இல்லையா? என்று கூற முடியுமா என்று பார்த்தால் அது சாத்தியப்படவில்லை. ஏனென்றால் ஐம்பது வயதுடையவர் வயதளவில் இளமையாக இருந்தாலும் தோற்றத்தில் எழுபது வயதானவரைப் போல காட்சியளிக்கிறார். மாறாக எழுபது வயது முதியவர் நாற்பது வயது இளைஞரை போல் மிடுக்குடன் தோற்றமளிப்பார்.

'The man is as old as he feels, and a women is as old as she looks' – Proverb

'ஒரு ஆணின் வயது அவருடைய மனதைப் பொறுத்தும், ஒரு பெண்ணின் வயது அவருடைய தோற்றத்தைப் பொறுத்தும் அமைகிறது’ என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொலவடை உள்ளது.