`2 வருடங்களாக ஜெர்மனியில் தவிக்கும் குழந்தை’- பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்க 59 எம்.பிக்கள் கோரிக்கை

பாலியல் புகார் காரணமாக ஜெர்மன் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தையை, இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர அனைத்து எம்.பிகளும் ஜெர்மன் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.