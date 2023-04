Published: Just Now Updated: Just Now

4 மாதங்களாக வகுப்புக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்ட சிறுவன்... தாய் அளித்த புகாரில் வெளிவந்த பகீர் உண்மை

பள்ளியில் எதிர்கொள்ளும் அவமானங்களால், வீட்டிற்கு அச்சிறுவன் அழுது கொண்டே வருவான். குழந்தைகளுக்கு ஜனவரி மாதத்தில் நடத்தப்படும் யூனிட் டெஸ்ட்டை எழுதக்கூட இவர்களை அனுமதிக்கவில்லை...

