Published: 15 Apr 2023 10 AM Updated: 15 Apr 2023 10 AM

அம்மாவை பற்றி புகார் கூற பயணம்; 130 கி.மீ சைக்ளிங் செய்து பாட்டி வீட்டுக்குச் சென்ற சிறுவன்!

சிறுவன் அவர்களிடம், `அம்மாவுக்கும் எனக்கும் சண்டை வந்தது. அப்செட்டாக இருக்கிறது. அதனால் மெய்ஜியாங்கில் உள்ள பாட்டியின் வீட்டுக்கு, அம்மாவைப் பற்றி புகார் கூறக் கிளம்பிவிட்டேன்' எனக் கூறியிருக்கிறார்.

