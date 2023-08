Published: Just Now Updated: Just Now

நெல்லை: சில்வர் பாத்திரத்தில் மாட்டிக்கொண்ட சிறுவனின் தலை; மீட்ட தீயணைப்புத் துறை!

விளையாட்டாக சில்வர் பாத்திரத்துக்குள் தலையை நுழைத்த சிறுவனால், அதிலிருந்து வெளியேற முடியவில்லை. அதனால் பதைபதைத்துப் போன பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் ஏதேதோ செய்து பார்த்தும் பலன் கிடைக்கவில்லை. 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்து அழைத்துள்ளனர்.