Published: 12 Apr 2023 7 AM Updated: 12 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`மூளை முடக்குவாதத்தை மீறி, கடல் கடந்து சாதிப்பான்!’ - மாற்றுத்திறனாளி நீச்சல்வீரரின் தாய் உருக்கம்

``தான் என்ன செய்கிறோம், எதற்காகச் செய்கிறோம் என்பது அவனுக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் இலக்கை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியம் அவனுக்குள் இருப்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். இப்போது கடலில் 32 கிலோ மீட்டரை 24 மணிநேரத்தில் கடக்கவிருக்கிறான்.’’