Published: 06 Apr 2023 7 AM Updated: 06 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

குழந்தைகளின் தரவை பாதுகாக்கத் தவறிய டிக்டாக் - £12.7 மில்லியன் அபராதம் விதித்த இங்கிலாந்து!

குழந்தைகளின் தனியுரிமையைப் பாதுகாக்கத் தவறியதற்காக டிக்டாக் செயலிக்கு இங்கிலாந்து தரவு கண்காணிப்பு அமைப்பு £12.7 மில்லியன் அபராதம் விதித்துள்ளது. இதனால் குழந்தைகளுக்குத் தீங்கு விளைக்கும் பிற இணைய பக்க இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அது தெரிவித்துள்ளது.

