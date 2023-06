Published: 13 Jun 2023 11 AM Updated: 13 Jun 2023 11 AM

சென்னை மக்களுக்காகத் தென்னிந்திய முறைப்படி நடந்த நிச்சயதார்த்தம் - ருத்துராஜ் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யம்!

ருத்துராஜ் தமிழ்நாட்டின் கலாசார உடையுடன் எடுத்துக்கொண்ட தனது நிச்சயதார்த்தப் புகைப்படங்களைத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து, தனது மனைவி உத்கர்ஷா குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.