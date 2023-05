Published: 27 May 2023 12 PM Updated: 27 May 2023 12 PM

புதுச்சேரி: அல்ஜீரியா மணப்பெண், இந்திய மணமகன் – வள்ளலார் சன்மார்க்க முறையில் நடந்த திருமணம்!

அல்ஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியப் பெண்ணைக் காதலித்த புதுச்சேரி கணினிப் பொறியாளர், அவரை வள்ளலார் சன்மார்க்க முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டார். இணையர்கள் திருக்குறள் மற்றும் திருஅருட்பா நூல்களின் மீது உறுதியேற்றனர்.