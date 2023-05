Published: 31 May 2023 8 AM Updated: 31 May 2023 8 AM

Dhoni: "எங்க ஊரே தோனி ஃபேன்!"- 12 அடி நீள அலகு குத்தி தோனிக்குக் காவடி எடுத்த மன்னார்குடி இளைஞர்!