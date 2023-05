Published: 23 May 2023 1 PM Updated: 23 May 2023 1 PM

பப்புவா நியூ கினியா நாட்டு டொக் பிசின் மொழியில் திருக்குறள் நூல்; இவர்கள்தான் காரணம்!

திருக்குறளை டொக் பிசின் மொழியில் மொழிபெயர்த்தது யார்?! பப்புவா நியூ கினியா நாட்டின் ஆளுநர் சசீந்திரன் முத்துவேல் மற்றும் அவரின் மனைவி அபர்ணா சசீந்திரன்! ஆம்... இவர்கள் தமிழர்கள். 1999-ம் ஆண்டு முதல்அங்கு வசித்து வருகின்றனர்.